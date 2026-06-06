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L'évolution de la Chine. (Image d'illustration)
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ECONOMIE MONDIALE

6 juin 2026

Choc chinois : le grand décrochage industriel de l'Allemagne

La crise allemande ne se résume plus à un simple ralentissement économique. Concurrence chinoise, recul industriel et fragilités du modèle exportateur obligent désormais l'Europe à repenser sa stratégie commerciale et industrielle.

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MOTS-CLES

Economie , Finances , géopolitique , Chine , Allemagne , choc

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Brad Setser

Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/Setser ).

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