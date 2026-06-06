ECONOMIE MONDIALE
6 juin 2026
Choc chinois : le grand décrochage industriel de l'Allemagne
La crise allemande ne se résume plus à un simple ralentissement économique. Concurrence chinoise, recul industriel et fragilités du modèle exportateur obligent désormais l'Europe à repenser sa stratégie commerciale et industrielle.
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MOTS-CLESEconomie , Finances , géopolitique , Chine , Allemagne , choc
THEMATIQUESGéopolitique
Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/
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Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/