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Le président indonésien Prabowo Subianto prend la parole lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025.
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ENTRETIEN EXCLUSIF

7 juin 2026

Prabowo Subianto : l’art de l’équilibre dans un monde en feu. Interview exclusive avec le président indonésien

Au moment où le Moyen-Orient s'embrase, où la rivalité sino-américaine redessine les équilibres mondiaux et où l'Europe peine à faire entendre sa voix, l'Indonésie s'impose comme l'une des puissances charnières du XXIe siècle. Fidèle à sa doctrine de non-alignement mais confronté à un environnement stratégique de plus en plus instable, le président Prabowo Subianto revendique une diplomatie d'équilibre entre Washington, Pékin et Moscou, tout en renforçant le partenariat avec la France. Dans cet entretien exclusif, il revient sur la guerre en Iran, Taïwan, l'avenir de l'Europe et les ambitions économiques d'un pays qui entend désormais peser dans les affaires du monde.

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MOTS-CLES

Prabowo Subianto , Indonésie , Asie , économie , europe , Occident , défense , Chine , détroit de Malacca , Danantara , Donald Trump , Xi Jinping , Vladimir Poutine , diplomatie , Guerre en Iran , Guerre en Ukraine , Détroit d'Ormuz

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.