Santé. (Image d'illustration)
© AFP
SANTE EN PLEINE IMPASSE
22 novembre 2025
Mais pourquoi les anciens ministres de la Santé veulent-ils à ce point sauver des ARS qui ont plombé notre système de santé ?
Onze anciens ministres de la Santé montent au créneau pour défendre les ARS, pilier d’un système hyperplanifié dont ils sont en partie les architectes. Faillite de la gestion du Covid, explosion de la bureaucratie, perte d’autonomie des soignants : faut-il sauver ce modèle centralisé ou le remettre à plat, au profit d’une gouvernance plus souple, régionale et concurrentielle ?
6 min de lecture
MOTS-CLESgouvernance , système , centralisation , ARS , santé , médecine , hôpitaux , pandémie , covid 19
THEMATIQUESSociété
Jean de Kervasdoué est un économiste de la santé français, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé du conservatoire national des arts et métiers (CNAM)et membre de l’Académie des technologies. Il a été directeur général des hôpitaux.
Ingénieur agronome de l’Institut national agronomique Paris-Grignon il a également un MBA et un doctorat en socio-économie de l’Université de Cornell aux Etats-Unis. Il est l'auteur de Pour en finir avec les histoires d’eau. Imposture hydrologique avec Henri Voron aux Editions Plon et vient de publier Les écolos nous mentent aux éditions Albin Michel.
Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.
Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.
Populaires
Jean de Kervasdoué est un économiste de la santé français, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé du conservatoire national des arts et métiers (CNAM)et membre de l’Académie des technologies. Il a été directeur général des hôpitaux.
Ingénieur agronome de l’Institut national agronomique Paris-Grignon il a également un MBA et un doctorat en socio-économie de l’Université de Cornell aux Etats-Unis. Il est l'auteur de Pour en finir avec les histoires d’eau. Imposture hydrologique avec Henri Voron aux Editions Plon et vient de publier Les écolos nous mentent aux éditions Albin Michel.
Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.
Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.