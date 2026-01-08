POLITIQUE
SCIENCE DU GOUT

8 janvier 2026

Mais pourquoi le jus d’orange a-t-il mauvais goût quand on vient de se brosser les dents ?

Après s’être brossé les dents, le jus d’orange devient soudainement imbuvable. Ce phénomène bien connu s’explique par l’action chimique du dentifrice sur nos papilles gustatives, qui altère temporairement notre perception des saveurs.

Linda Bartoshuk Go to Linda Bartoshuk page

Linda Bartoshuk

Professeure de recherche en psychologie, Université George Washington

