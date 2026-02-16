POLITIQUE
Lorsque l'on se sent jugé sur ses choix de consommation, ou sur ce que l'on choisit de ne pas consommer, les conséquences peuvent être psychologiquement épuisantes.
STIGMATISATION DE LA CONSOMMATION

16 février 2026

Mais pourquoi ce sentiment de honte quand nous consommons des produits low-cost même en dehors du regard des autres

Nous sommes en février, et vous vous offrez une boîte de chocolats bon marché pour la Saint-Valentin à l'épicerie pendant votre pause déjeuner. Plus tard, vous la dégustez à votre bureau lorsque vous réalisez qu'on vous observe. Un léger malaise vous envahit.

Photo of Siti Nuraisyah Suwanda
Photo of Emily Tanner
Photo of M. Paula Fitzgerald
Siti Nuraisyah Suwanda Go to Siti Nuraisyah Suwanda page , Emily Tanner Go to Emily Tanner page et M. Paula Fitzgerald Go to M. Paula Fitzgerald page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

choix de consommation , estime de soi , stress , anxiété , honte , stigmatisation

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Siti Nuraisyah Suwanda image
Siti Nuraisyah Suwanda

Siti Nuraisyah Suwanda est assistante diplômée et doctorante à l'Université de Virginie occidentale.

Emily Tanner image
Emily Tanner

Emily C. Tanner est professeure agrégée de marketing à la John Chambers College of Business and Economics de l'Université de Virginie-Occidentale. Ses recherches portent sur l'influence des émotions, de la vulnérabilité et des forces institutionnelles sur la prise de décision et le bien-être de divers groupes de parties prenantes.

M. Paula Fitzgerald image
M. Paula Fitzgerald

Paula Fitzgerald, docteure en administration des affaires, est titulaire de la chaire Nathan Haddad à l'Université de Virginie-Occidentale. Elle a obtenu son doctorat en marketing à l'Université de Caroline du Sud et sa licence, également en marketing, à l'Université d'Alabama.

