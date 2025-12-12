©
Une section de la vue complète de l'amas de la Vierge depuis l'observatoire Vera C. Rubin. (Image d'illustration)
MATIERE NOIRE
12 décembre 2025
Mais où se trouve cette matière dont l'existence est prédite par la théorie du Big Bang mais qu'on ne retrouve ni dans les planètes ou les étoiles ni dans les galaxies ? Les astrophysiciens ont de nouvelles réponses
Une question est longtemps restée ouverte en cosmologie : où se trouve réellement la matière “normale” de l’univers, celle constituée d’atomes ? Alors que les étoiles et les galaxies ne représentent qu’une petite fraction de cette matière, de nouvelles méthodes d’observation viennent enfin éclairer sa distribution réelle dans le cosmos.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Chris Impey est professeur émérite d’astronomie à l’université d’Arizona.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Chris Impey est professeur émérite d’astronomie à l’université d’Arizona.