MATIERE NOIRE

12 décembre 2025

Mais où se trouve cette matière dont l'existence est prédite par la théorie du Big Bang mais qu'on ne retrouve ni dans les planètes ou les étoiles ni dans les galaxies ? Les astrophysiciens ont de nouvelles réponses

Une question est longtemps restée ouverte en cosmologie : où se trouve réellement la matière “normale” de l’univers, celle constituée d’atomes ? Alors que les étoiles et les galaxies ne représentent qu’une petite fraction de cette matière, de nouvelles méthodes d’observation viennent enfin éclairer sa distribution réelle dans le cosmos.