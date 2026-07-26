ADIEU DEMOCRATIE

Mais à quoi ressemblerait vraiment une France soumise aux institutions de la 6e République mélenchoniste ?

Alors que Jean-Luc Mélenchon relance son projet de VIᵉ République, le débat dépasse la seule réforme des institutions. Pour Matthieu Hocque, cette refonte constitutionnelle s'inscrit dans une logique de rupture dont les conséquences démocratiques pourraient être majeures.