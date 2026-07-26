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Drapeau français. (Image d'illustration)
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ADIEU DEMOCRATIE

26 juillet 2026

Mais à quoi ressemblerait vraiment une France soumise aux institutions de la 6e République mélenchoniste ?

Alors que Jean-Luc Mélenchon relance son projet de VIᵉ République, le débat dépasse la seule réforme des institutions. Pour Matthieu Hocque, cette refonte constitutionnelle s'inscrit dans une logique de rupture dont les conséquences démocratiques pourraient être majeures.

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MOTS-CLES

Politique , la France , VIeme république , Mélenchon

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Matthieu Hocque
Politologue

Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“

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