ACCELERATION INDUSTRIELLE

5 mars 2026

"Made in Europe" : quand la Commission tente timidement, si timidement, de sauver l'industrie du continent

La Commission européenne a dévoilé sa loi d'accélération industrielle, mercredi 4 mars, qui doit relancer l'économie de l'UE. Cette loi introduit le principe de préférence européenne et renforce le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques.