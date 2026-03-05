POLITIQUE
Le vice-président exécutif de l'UE chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourne, lors d'une conférence de presse pour dévoiler le « Industrial accelerator Act » de l'UE au siège de la Commission européenne à Bruxelles, le 4 mars 2026.
ACCELERATION INDUSTRIELLE

5 mars 2026

"Made in Europe" : quand la Commission tente timidement, si timidement, de sauver l'industrie du continent

La Commission européenne a dévoilé sa loi d'accélération industrielle, mercredi 4 mars, qui doit relancer l'économie de l'UE. Cette loi introduit le principe de préférence européenne et renforce le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques.

Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

