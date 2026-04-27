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Des employés travaillent sur une chaîne d'assemblage de véhicules à énergies nouvelles dans une usine BYD à Huai'an, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine).
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LE CHINA SHOCK 2.0

27 avril 2026

Made in China détruit en Europe : le nouveau choc industriel qui change tout

De 400 à 1 200 milliards de dollars d'excédent commercial en quelques années, une montée en gamme fulgurante dans l'automobile électrique, les batteries, la machine-outil et bientôt l'aviation : la Chine ne se contente plus d'être l'atelier du monde, elle en est devenue l'ingénieur. Ce China shock 2.0 est d'une toute autre nature que le premier — et l'Europe, coincée entre le néoprotectionnisme américain et la prédation chinoise, se retrouve en première ligne sans filet de sécurité industriel.

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MOTS-CLES

Union Européenne , Chine , désindustrialisation , balance commerciale , industries stratégiques , protectionnisme , compétitivité , mondialisation , Economie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

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Brad Setser

Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/Setser ).

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