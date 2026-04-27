LE CHINA SHOCK 2.0

27 avril 2026

Made in China détruit en Europe : le nouveau choc industriel qui change tout

De 400 à 1 200 milliards de dollars d'excédent commercial en quelques années, une montée en gamme fulgurante dans l'automobile électrique, les batteries, la machine-outil et bientôt l'aviation : la Chine ne se contente plus d'être l'atelier du monde, elle en est devenue l'ingénieur. Ce China shock 2.0 est d'une toute autre nature que le premier — et l'Europe, coincée entre le néoprotectionnisme américain et la prédation chinoise, se retrouve en première ligne sans filet de sécurité industriel.