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Le président français Emmanuel Macron prononce un discours lors du sommet One Forest au palais présidentiel de Libreville le 2 mars 2023.
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

24 mai 2026

Macron, écologie et accusations de démagogie : l’arroseur (copieusement) arrosé

Emmanuel Macron a déploré que l'écologie soit devenue « une cible facile des extrêmes » et appelé à « continuer à avancer sur des enjeux très concrets », notamment l'électrification et l'économie du recyclage.

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MOTS-CLES

environnement , extrême , extrême droite , extrême gauche , politique environnementale , ZFE , CO2 , Pollution , centrales nucléaires , nucléaire , réchauffement climatique , green deal , Emmanuel Macron , France , Ursula Von Der Leyen

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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Marcel Kuntz

Marcel Kuntz est biologiste, directeur de recherche au CNRS dans le laboratoire de Physiologie Cellulaire Végétale. Il est Médaille d'Or 2017 de l'Académie d'Agriculture de France

Il est également enseignant à l’Université Joseph Fourier, Grenoble.

Il tient quotidiennement le blog OGM : environnement, santé et politique et il est l'auteur de Les OGM, l'environnement et la santé (Ellipses Marketing, 2006). Il a publié en février 2014 OGM, la question politique (PUG).

Marcel Kuntz n'a pas de revenu lié à la commercialisation d'un quelconque produit. Il parle en son nom, ses propos n'engageant pas son employeur.

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