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POINT DE VUE

1 juillet 2026

Lynchage du jeune Louis : un déficit dans la construction psychique

Le lynchage de Louis nous confronte une fois de plus à l’impensable de la violence et de la destructivité humaine. Dans une société de l’émotionnel, les médias évoquent le choc, l’horreur, l’insoutenable : ces termes sont effectivement appropriés. Mais l’émotion ne fait pas une loi symbolique et elle demande à être interprétée.

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MOTS-CLES

Justice , Louis , narbonne , crime

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Genevièvre Bernaerts

Genevièvre Bernaerts est psychanalyste de la transmission symbolique, licenciée en psychologie clinique adulte et spécialisée en psychologie systémique.

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