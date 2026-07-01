POINT DE VUE

Lynchage du jeune Louis : un déficit dans la construction psychique

Le lynchage de Louis nous confronte une fois de plus à l’impensable de la violence et de la destructivité humaine. Dans une société de l’émotionnel, les médias évoquent le choc, l’horreur, l’insoutenable : ces termes sont effectivement appropriés. Mais l’émotion ne fait pas une loi symbolique et elle demande à être interprétée.