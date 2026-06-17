POINT DE VUE
17 juin 2026
Lyhanna : la rupture par le haut du contrat social
Dans un pays encore sous le choc de la mort atroce de Lyhanna, cette fillette de 11 ans enlevée puis assassinée, Emmanuel Macron a choisi de répondre aux marches silencieuses, aux rassemblements spontanés et à la colère de milliers de Français par une phrase glaçante : « On ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur. »
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THEMATIQUESTribunes
Naïma M’Faddel est consultante, essayiste. Elle a publié "Et tout ça devrait faire d'excellents français Dialogue sur les quartiers" avec Olivier Roy aux éditions du Seuil. Naïma M’Faddel est chargée de mission équité urbaine auprès de la direction générale des services du département de l’Eure-et-Loir. Elle a effectué, dans le cadre de la politique de la ville, des missions d'animation socioculturelle et de développement social dans des villes comme Dreux, Trappes et Mantes-la-Jolie.
Mathias Lebœuf est docteur en philosophie et journaliste.
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Naïma M’Faddel est consultante, essayiste. Elle a publié "Et tout ça devrait faire d'excellents français Dialogue sur les quartiers" avec Olivier Roy aux éditions du Seuil. Naïma M’Faddel est chargée de mission équité urbaine auprès de la direction générale des services du département de l’Eure-et-Loir. Elle a effectué, dans le cadre de la politique de la ville, des missions d'animation socioculturelle et de développement social dans des villes comme Dreux, Trappes et Mantes-la-Jolie.
Mathias Lebœuf est docteur en philosophie et journaliste.