POINT DE VUE

17 juin 2026

Lyhanna : la rupture par le haut du contrat social

Dans un pays encore sous le choc de la mort atroce de Lyhanna, cette fillette de 11 ans enlevée puis assassinée, Emmanuel Macron a choisi de répondre aux marches silencieuses, aux rassemblements spontanés et à la colère de milliers de Français par une phrase glaçante : « On ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur. »