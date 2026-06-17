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Une femme dépose une bougie lors d'une veillée silencieuse en hommage à Lyhanna, une écolière française de 11 ans, le jour de ses obsèques, place des droits de l'enfant à Paris, le 12 juin 2026.
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POINT DE VUE

17 juin 2026

Lyhanna : la rupture par le haut du contrat social

Dans un pays encore sous le choc de la mort atroce de Lyhanna, cette fillette de 11 ans enlevée puis assassinée, Emmanuel Macron a choisi de répondre aux marches silencieuses, aux rassemblements spontanés et à la colère de milliers de Français par une phrase glaçante : « On ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur. »

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MOTS-CLES

Lyhanna , Justice , meurtre , pédophilie , Emmanuel Macron

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Naïma M'Faddel

Naïma M’Faddel est consultante, essayiste. Elle a publié "Et tout ça devrait faire d'excellents français Dialogue sur les quartiers" avec Olivier Roy aux éditions du Seuil. Naïma M’Faddel est chargée de mission équité urbaine auprès de la direction générale des services du département de l’Eure-et-Loir. Elle a effectué, dans le cadre de la politique de la ville, des missions d'animation socioculturelle et de développement social dans des villes comme Dreux, Trappes et Mantes-la-Jolie.

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Mathias Leboeuf

Mathias Lebœuf est docteur en philosophie et journaliste.