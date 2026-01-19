CRISE EDUCATIVE

19 janvier 2026

Le lycée général : une masse de granit au risque de la modernisation

Le lycée général fait partie de ces « masses de granit » jetées sur le sol de France par Napoléon. Fondé en 1802 et assorti d’un diplôme de fin d’études secondaires, le baccalauréat, cette institution s’est puissamment enracinée dans le paysage scolaire national. Pour solide qu’il soit, le rocher napoléonien n’en a pas moins été progressivement taillé, sculpté et poli pour gommer certaines aspérités et l’adapter aux nécessaires évolutions du pays : l’adoption de nouveaux enseignements, de la notation de 0 à 20 ou encore des filières témoignent de ces transformations.