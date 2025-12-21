ACTION PUBLIQUE

21 décembre 2025

Lutte contre la corruption : l’illusion réformatrice de l'État

Au regard de l'empilement des lois, de la dilution des responsabilités, de la pénurie de moyens spécialisés, la politique française de lutte contre la corruption peine à convaincre malgré une inflation réformatrice. L’absence de stratégie nationale et les nouvelles formes de corruption menacent directement l’autorité de l’État.