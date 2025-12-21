POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le siège de la Cour des comptes (image d'illustration).

©

Le siège de la Cour des comptes (image d'illustration).

ACTION PUBLIQUE

21 décembre 2025

Lutte contre la corruption : l’illusion réformatrice de l'État

Au regard de l'empilement des lois, de la dilution des responsabilités, de la pénurie de moyens spécialisés, la politique française de lutte contre la corruption peine à convaincre malgré une inflation réformatrice. L’absence de stratégie nationale et les nouvelles formes de corruption menacent directement l’autorité de l’État.

Photo of Christophe Eoche-Duval
Christophe Eoche-Duval Go to Christophe Eoche-Duval page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Eoche-Duval image
Christophe Eoche-Duval

Christophe Eoche-Duval est juriste et essayiste. Il a publié « Le prix de l'insécurité: Enquête sur une défaillance d'Etat » aux éditions Eyrolles et « L’inflation normative » aux éditions Plon.

Populaires

1Discrète inflexion à Moscou : les signaux faibles envoyés par Vladimir Poutine dans son adresse annuelle à la presse
2Le soutien des Russes à la guerre en Ukraine est-il en train de sévèrement se fissurer ?
3Et si le vrai défaut de pluralisme du service public de l’audiovisuel n’était pas là où on le voit… et finalement beaucoup plus gênant que quelques obsessions politiques
4Caroline de Monaco hérite des bijoux de Karl Lagerfeld, Stéphanie ne veut pas partir en retraite; Estelle Lefébure se recouple, Madonna & Guy Ritchie se revoient, Marc Lavoine fuit Béatrice Dalle; Les sœurs Kardashian font une suçouze, Britney Spears sort en free-miche; Ed Sheeran se body-builde
5Un rapport révèle qu’une défaite militaire de l’Ukraine pourrait coûter deux fois plus à l’UE que l’aide qu’elle lui consacre
6Mercosur : le libre-échange, oui à condition que le consommateur prenne ses responsabilités
7Financé par tous, cru par personne ? Le gros malaise de l’audiovisuel public en Commission d’enquête parlementaire