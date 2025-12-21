©
Le siège de la Cour des comptes (image d'illustration).
ACTION PUBLIQUE
21 décembre 2025
Lutte contre la corruption : l’illusion réformatrice de l'État
Au regard de l'empilement des lois, de la dilution des responsabilités, de la pénurie de moyens spécialisés, la politique française de lutte contre la corruption peine à convaincre malgré une inflation réformatrice. L’absence de stratégie nationale et les nouvelles formes de corruption menacent directement l’autorité de l’État.
5 min de lecture
Christophe Eoche-Duval est juriste et essayiste. Il a publié « Le prix de l'insécurité: Enquête sur une défaillance d'Etat » aux éditions Eyrolles et « L’inflation normative » aux éditions Plon.
