CRISE DES ETUDIANTS

Louise Montangon : « Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? »

Étudiante en master, militante à l'UNI et candidate sur la liste du Rassemblement national à Bordeaux aux municipales de 2026, Louise Montangon a dû quitter son campus en pleine année universitaire, après avoir été prise à partie à plusieurs reprises par des militants d'extrême gauche. Alors que la mobilisation étudiante installe l'image d'une génération acquise à la gauche, elle décrit une autre jeunesse, attachée au mérite, à l'effort et à l'ordre, réduite au silence par une minorité bruyante.