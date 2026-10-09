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Blurred background« Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? » s'interroge Louise Montangon sur RMC (capture d'écran).
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CRISE DES ETUDIANTS

9 octobre 2026

Louise Montangon : « Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? »

Étudiante en master, militante à l'UNI et candidate sur la liste du Rassemblement national à Bordeaux aux municipales de 2026, Louise Montangon a dû quitter son campus en pleine année universitaire, après avoir été prise à partie à plusieurs reprises par des militants d'extrême gauche. Alors que la mobilisation étudiante installe l'image d'une génération acquise à la gauche, elle décrit une autre jeunesse, attachée au mérite, à l'effort et à l'ordre, réduite au silence par une minorité bruyante.

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MOTS-CLES

Louise Montangon , blocus , mouvement lycéen , Lycées , extreme-gauche

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Louise Montangon

Étudiante en philosophie, responsable du syndicat étudiant l’UNI à Bordeaux et candidate RN aux municipales en mars 2026, Louise Montangon multiplie les apparitions sur le petit écran pour dénoncer les blocus lycéens.