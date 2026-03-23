ATLANTICO BUSINESS
23 mars 2026
L’or en baisse malgré la guerre : le marché envoie un message que personne ne veut entendre
C’est une anomalie. Et elle est lourde de sens. Le Moyen-Orient s’embrase. Les risques systémiques s’accumulent : choc énergétique, inflation persistante, tensions militaires, fragmentation géopolitique. Dans ce contexte, l’or devrait monter. Fortement. Il baisse.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESbusiness , Or , crise , finance , énergie , prix du pétrole , valeur refuge , taux d'intérêt , risque géopolitique
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.