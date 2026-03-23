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Une affiche représentant des lingots d'or est visible sur la vitrine d'un négociant en or à Madrid, le 30 janvier 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

23 mars 2026

L’or en baisse malgré la guerre : le marché envoie un message que personne ne veut entendre

C’est une anomalie. Et elle est lourde de sens. Le Moyen-Orient s’embrase. Les risques systémiques s’accumulent : choc énergétique, inflation persistante, tensions militaires, fragmentation géopolitique. Dans ce contexte, l’or devrait monter. Fortement. Il baisse.

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MOTS-CLES

business , Or , crise , finance , énergie , prix du pétrole , valeur refuge , taux d'intérêt , risque géopolitique

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.