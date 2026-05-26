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Des personnes en pleine session de marche active.
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GPS CEREBRAL

26 mai 2026

Longévité : votre hypocampe rétrécit après 50 ans, la marche rapide peut vous aider à l'inverser

L'hippocampe, cette zone clé de la mémoire et de l'orientation spatiale, rétrécit naturellement avec l'âge. Mais une étude publiée dans la revue PNAS a montré qu'un an de marche rapide quotidienne pouvait avoir un effet positif et significatif sur cette évolution.

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MOTS-CLES

médecine , Santé , Hippocampe , cerveau , mémoire , vieillissement , marche rapide , bienfais , évolution , effort physique , système cardio-vasculaire , corps , GPS cérébral , navigation dans l'espace

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Lionel Naccache
Professeur et médecin

Lionel Naccache est professeur à Sorbonne Université, neurologue à la Salpêtrière, et chercheur à l’Institut du Cerveau. Auteur de nombreux essais dont « Parlez-vous cerveau ? » écrit avec Karine Naccache.