GPS CEREBRAL

26 mai 2026

Longévité : votre hypocampe rétrécit après 50 ans, la marche rapide peut vous aider à l'inverser

L'hippocampe, cette zone clé de la mémoire et de l'orientation spatiale, rétrécit naturellement avec l'âge. Mais une étude publiée dans la revue PNAS a montré qu'un an de marche rapide quotidienne pouvait avoir un effet positif et significatif sur cette évolution.