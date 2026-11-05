ATLANTI-CULTURE
5 novembre 2026
"L’odyssée de l’Odyssée" : Prix Renaudot Essais
Une captivante recréation de l’épopée d’Homère, servie, ici, par une voix qui épouse parfaitement le souffle du récit De : Christophe Ono-Dit-Biot Version audio réalisée par les éditions Audiolib Parution en avril 2026 Texte lu par Thierry Blanc Durée 8 h 16 23,95 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en avril 2026 chez Grasset 368 pages)
2 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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