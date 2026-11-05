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Blurred background"L’odyssée de l’Odyssée" : Prix Renaudot Essais
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ATLANTI-CULTURE

5 novembre 2026

"L’odyssée de l’Odyssée" : Prix Renaudot Essais

Une captivante recréation de l’épopée d’Homère, servie, ici, par une voix qui épouse parfaitement le souffle du récit De : Christophe Ono-Dit-Biot Version audio réalisée par les éditions Audiolib Parution en avril 2026 Texte lu par Thierry Blanc Durée 8 h 16 23,95 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en avril 2026 chez Grasset 368 pages)

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MOTS-CLES

L'Odyssée , Christophe Ono-Dit-Biot , Prix Renaudot Essais , Homère

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).