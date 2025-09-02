Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Internationalil y a 2 heures
Sur cette photo distribuée, prise le 31 août 2025 et diffusée par le Bureau indien de l’information publique (PIB), le Premier ministre indien Narendra Modi (à gauche) et le président chinois Xi Jinping se serrent la main lors de la cérémonie d’accueil du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin. Xi a réuni les dirigeants de la Russie et de l’Inde, ainsi que des dignitaires d’une vingtaine de pays eurasiens, le 31 août, pour un sommet vitrine destiné à placer la Chine au centre des relations régionales.
Sur cette photo distribuée, prise le 31 août 2025 et diffusée par le Bureau indien de l’information publique (PIB), le Premier ministre indien Narendra Modi (à gauche) et le président chinois Xi Jinping se serrent la main lors de la cérémonie d’accueil du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin. Xi a réuni les dirigeants de la Russie et de l’Inde, ainsi que des dignitaires d’une vingtaine de pays eurasiens, le 31 août, pour un sommet vitrine destiné à placer la Chine au centre des relations régionales. © AFP
Et pendant ce temps là

L’Occident, quesako ? Xi, Modi & Poutine œuvrent à LEUR nouvel ordre mondial lors du forum de sécurité de l’organisation de Shanghai

Première visite de Narendra Modi en Chine depuis 2018, ce tête-à-tête avec Xi Jinping s’inscrit dans un contexte tendu : sanctions douanières américaines, guerre indo-pakistanaise, pressions sur les achats de pétrole russe. Entre multi-alignement et protectionnisme, l’Inde cherche à échapper à son isolement, mais son rapprochement avec Pékin interroge : émergence d’un ordre mondial alternatif ou simple réajustement tactique face aux errements diplomatiques de Donald Trump et à l’incertitude occidentale ?

avec Guillaume Lagane
Guillaume LaganeGuillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également maître de conférences à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Premiers pas en géopolitique (Ellipses, 2012). il est également l'auteur de Théories des relations internationales (Ellipses, février 2016). Il participe au blog Eurasia Prospective.

Voir la bio »

L’Occident, quesako ? Xi, Modi & Poutine œuvrent à LEUR nouvel ordre mondial lors du forum de sécurité de l’organisation de Shanghai

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Politique