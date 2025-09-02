Et pendant ce temps là

L’Occident, quesako ? Xi, Modi & Poutine œuvrent à LEUR nouvel ordre mondial lors du forum de sécurité de l’organisation de Shanghai

Première visite de Narendra Modi en Chine depuis 2018, ce tête-à-tête avec Xi Jinping s’inscrit dans un contexte tendu : sanctions douanières américaines, guerre indo-pakistanaise, pressions sur les achats de pétrole russe. Entre multi-alignement et protectionnisme, l’Inde cherche à échapper à son isolement, mais son rapprochement avec Pékin interroge : émergence d’un ordre mondial alternatif ou simple réajustement tactique face aux errements diplomatiques de Donald Trump et à l’incertitude occidentale ?