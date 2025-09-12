Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Scienceil y a 4 heures
Une photo distribuée le 29 septembre 2020 par l'Observatoire européen austral (ESO) montre une vue d'artiste du trou noir central et des galaxies piégées dans son réseau de gaz.
Une photo distribuée le 29 septembre 2020 par l'Observatoire européen austral (ESO) montre une vue d'artiste du trou noir central et des galaxies piégées dans son réseau de gaz. © AFP / L. CALCADA / ESO
Avancée scientifique

L’observation de la première collision de trous noirs jamais détectée permet aux scientifiques de valider les prédictions de Stephen Hawking

Les observations récentes de trous noirs en collision fournissent de nombreuses informations sur ces objets encore méconnus et pourtant primordiaux pour appréhender l'univers. Elles confirment au passage les prédictions du célèbre physicien théoricien et cosmologiste décédé en 2018, Stephen Hawking.

avec Patricia SchmidtetGeraint Pratten
author imagePatricia Schmidt

Le Dr Schmidt est professeur associé à l’Institut d’astronomie des ondes gravitationnelles et à l’École de physique et d’astronomie. Ses recherches portent sur la modélisation théorique et numérique des ondes gravitationnelles provenant de la collision de trous noirs et d’étoiles à neutrons, ainsi que sur l’interprétation des observations d’ondes gravitationnelles.

author imageGeraint Pratten

Après des études d'astrophysique en licence, le Dr Pratten a obtenu un doctorat en physique et astronomie à l'Université de Cardiff en 2010, avec une spécialisation en cosmologie théorique. Il a effectué des stages postdoctoraux à l'Université du Sussex et à l'Université des Îles Baléares avant de rejoindre l'Université de Birmingham en tant que chercheur associé postdoctoral en 2019. En 2022, le Dr Pratten a reçu une prestigieuse bourse de recherche universitaire de la Royal Society et est devenu professeur adjoint à l'Université de Birmingham.


Son expertise en recherche couvre la science des ondes gravitationnelles, la modélisation des sources, la relativité numérique, les trous noirs et les étoiles à neutrons, la cosmologie et les structures à grande échelle, ainsi que l'analyse de données et l'apprentissage automatique.

