L’observation de la première collision de trous noirs jamais détectée permet aux scientifiques de valider les prédictions de Stephen Hawking

Après des études d'astrophysique en licence, le Dr Pratten a obtenu un doctorat en physique et astronomie à l'Université de Cardiff en 2010, avec une spécialisation en cosmologie théorique. Il a effectué des stages postdoctoraux à l'Université du Sussex et à l'Université des Îles Baléares avant de rejoindre l'Université de Birmingham en tant que chercheur associé postdoctoral en 2019. En 2022, le Dr Pratten a reçu une prestigieuse bourse de recherche universitaire de la Royal Society et est devenu professeur adjoint à l'Université de Birmingham.





Son expertise en recherche couvre la science des ondes gravitationnelles, la modélisation des sources, la relativité numérique, les trous noirs et les étoiles à neutrons, la cosmologie et les structures à grande échelle, ainsi que l'analyse de données et l'apprentissage automatique.