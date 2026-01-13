L’islam comme identité ethnique : la situation en Iran referme sur la gauche le piège qu’elle a elle-même créé

Jean-Pierre Sakoun, pionnier de l’édition numérique, fut conservateur de bibliothèques et ingénieur de recherche au CNRS avant de créer sa propre entreprise. Il préside l’association Unité Laïque. Il est à l’origine de l’initiative pour l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Il est également auteur de Figures de la laïcité : 2000 ans de combat, Armand Colin, 2025