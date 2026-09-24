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Un homme marche près de la « Porte Palatine » et d'une statue de l'empereur Jules César, à Turin, le 16 avril 2024.
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HISTOIRE

24 septembre 2026

L’invention des tyrans, despotes et autres hommes forts expliquée par l’archéologie

L'autocratie n'était pas inévitable dans les civilisations anciennes ; nombre d'entre elles étaient plus égalitaires. Mais lorsque les richesses furent accaparées, des hommes forts et des inégalités apparurent.

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MOTS-CLES

histoire , Archéologie , Politique , démocratie , tyrans , dictateurs

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Tim Vernimmen

Tim Vernimmen est un journaliste scientifique indépendant basé près d'Anvers, en Belgique. 

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