MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
24 mars 2026
L’impossible réforme des 35 heures? Avec un peu courage politique, cela reste possible
La disparition hier de Lionel Jospin appelle naturellement au respect. Je ne porte aucun jugement personnel sur l’homme et son parcours politique que chacun appréciera selon ses propres convictions. En revanche, la disparition d’un responsable public est aussi, qu’on le veuille ou non, un moment de bilan, et s’il est un héritage économique qui mérite d’être regardé sans détour, c’est bien celui des 35 heures.
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MOTS-CLESmodèle social , France , 35h , Lionel Jospin , travail
THEMATIQUESTribunes
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).