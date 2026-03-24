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Le président Jacques Chirac et son Premier ministre Lionel Jospin, en 2002.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

24 mars 2026

L’impossible réforme des 35 heures? Avec un peu courage politique, cela reste possible

La disparition hier de Lionel Jospin appelle naturellement au respect. Je ne porte aucun jugement personnel sur l’homme et son parcours politique que chacun appréciera selon ses propres convictions. En revanche, la disparition d’un responsable public est aussi, qu’on le veuille ou non, un moment de bilan, et s’il est un héritage économique qui mérite d’être regardé sans détour, c’est bien celui des 35 heures.

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MOTS-CLES

modèle social , France , 35h , Lionel Jospin , travail

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).