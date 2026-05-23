WORLD IN MAP
23 mai 2026
L’immigrant le plus courant en Italie
Roumains, Albanais, Marocains, Sénégalais ou encore Tunisiens : cette carte révèle les communautés immigrées les plus présentes selon les provinces italiennes. Derrière cette mosaïque apparaissent des décennies de migrations, de liens historiques et de dynamiques économiques qui ont profondément transformé le paysage social, culturel et humain de l’Italie contemporaine.
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MOTS-CLESWorld in maps , Italie , immigration
THEMATIQUESSociété
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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