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Blurred backgroundCarte présentant les groupes d'immigrants les plus fréquents en Italie, par province.
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WORLD IN MAP

23 mai 2026

L’immigrant le plus courant en Italie

Roumains, Albanais, Marocains, Sénégalais ou encore Tunisiens : cette carte révèle les communautés immigrées les plus présentes selon les provinces italiennes. Derrière cette mosaïque apparaissent des décennies de migrations, de liens historiques et de dynamiques économiques qui ont profondément transformé le paysage social, culturel et humain de l’Italie contemporaine.

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World in maps , Italie , immigration

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Société
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