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L’attaquant français n° 7 Ousmane Dembélé (à droite) tente une frappe devant l’attaquant italien n° 17 Daniel Maldini (à gauche), lors du match entre la France et l’Italie comptant pour la troisième journée du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, au Stade de France, à Saint-Denis, près de Paris, le 2 octobre 2026.
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FOOTBALL

3 octobre 2026

Ligue des Nation journée 3 : France/Italie 1/1 Première frustration pour Zidane

Un bijou d’Olise, une domination sans victoire et des travers familiers : face à l’Italie (1-1), les Bleus de Zidane ont montré des promesses, mais pas encore de quoi crier au miracle.

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MOTS-CLES

sport , Football , Zidane , France , Italie

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Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 