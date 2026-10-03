FOOTBALL
3 octobre 2026
Ligue des Nation journée 3 : France/Italie 1/1 Première frustration pour Zidane
Un bijou d’Olise, une domination sans victoire et des travers familiers : face à l’Italie (1-1), les Bleus de Zidane ont montré des promesses, mais pas encore de quoi crier au miracle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.