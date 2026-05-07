PARIS EST MAGIQUE
7 mai 2026
Ligue des Champions - Bayern/PSG : 1/1 Le PSG défendra son titre
Après l'étourdissant match aller (5/4) et en souffrant comme rarement au match retour, le PSG s'est offert le droit de défendre son titre le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal.
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MOTS-CLESFootball , Ligue des Champions , compétition , match , coupe d'europe , europe , Berlin , finale , champion d'europe , titre européen , Bayern Munich , PSG , Parc des Princes , Nasser Al-Khelaïfi , Luis Enrique , pacho , zaire-emery , Ousmane Dembélé , Désiré Doué , Marquinhos , finale de la Ligue des Champions , Champions League
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.