PIEGE TENDU PAR LFI

9 décembre 2025

Liens avec l’islamisme : radioscopie des biais et limites du rapport de la Défenseur des droits derrière lequel Jean-Luc Mélenchon s’est abrité lors de son audition parlementaire

Alors que Jean-Luc Mélenchon s’est fortement appuyé, lors de son audition devant la commission d’enquête sur les liens entre mouvements politiques et réseaux islamistes, sur un rapport de la Défenseure des droits pour réfuter toute complaisance envers l’islamisme, ce document suscite de nombreuses interrogations. Loin d’apaiser le débat, ce rapport pourrait contribuer à alimenter les tensions autour de l’intégration, de la laïcité et du discours politique sur l’islamisme.