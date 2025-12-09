Jean-Luc Mélenchon lors d'une audition de la commission d'enquête « sur les liens entre représentants de mouvements politiques et organisations propageant l'idéologie islamiste » à l'Assemblée nationale à Paris, le 6 décembre 2025.
© BERTRAND GUAY / AFP
PIEGE TENDU PAR LFI
9 décembre 2025
Liens avec l’islamisme : radioscopie des biais et limites du rapport de la Défenseur des droits derrière lequel Jean-Luc Mélenchon s’est abrité lors de son audition parlementaire
Alors que Jean-Luc Mélenchon s’est fortement appuyé, lors de son audition devant la commission d’enquête sur les liens entre mouvements politiques et réseaux islamistes, sur un rapport de la Défenseure des droits pour réfuter toute complaisance envers l’islamisme, ce document suscite de nombreuses interrogations. Loin d’apaiser le débat, ce rapport pourrait contribuer à alimenter les tensions autour de l’intégration, de la laïcité et du discours politique sur l’islamisme.
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
