OBSESSION LEGISTIQUE
10 avril 2026
Libertés publiques : mais pourquoi le gouvernement veut-il donc créer un nouveau régime d'état d’alerte de sécurité nationale ?
Une actualisation de la loi de programmation militaire sera présentée, mercredi 8 avril, en conseil des ministres. Le texte prévoit une hausse de 36 milliards d’euros de budget de l’armée d’ici à 2030 et la création d’un nouveau régime d’exception.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Marie Le Pourhiet est professeur émérite de droit public.
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Anne-Marie Le Pourhiet est professeur émérite de droit public.