OBSESSION LEGISTIQUE

10 avril 2026

Libertés publiques : mais pourquoi le gouvernement veut-il donc créer un nouveau régime d'état d’alerte de sécurité nationale ?

Une actualisation de la loi de programmation militaire sera présentée, mercredi 8 avril, en conseil des ministres. Le texte prévoit une hausse de 36 milliards d’euros de budget de l’armée d’ici à 2030 et la création d’un nouveau régime d’exception.