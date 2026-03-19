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Le dimanche 8 mars, les citoyens suisses ont voté, lors d'un référendum contraignant, pour inscrire le droit à l'argent liquide dans la Constitution.
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LIBERTE

19 mars 2026

Liberté liquide : la Suisse sanctuarise le droit au cash dans sa constitution

Supprimer l'argent liquide du système rend chaque transaction économique visible à une autorité quelconque, que ce soit dans son propre pays ou ailleurs.

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MOTS-CLES

Suisse , Cash , argent liquide , espèces , interdiction , Constitution

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Rafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

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