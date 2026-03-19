LIBERTE
19 mars 2026
Liberté liquide : la Suisse sanctuarise le droit au cash dans sa constitution
Supprimer l'argent liquide du système rend chaque transaction économique visible à une autorité quelconque, que ce soit dans son propre pays ou ailleurs.
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THEMATIQUESEurope
Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.
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Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.