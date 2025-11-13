Libération de Boualem Sansal : le “fruit d’une méthode de respect et de calme”, vraiment ?

Photo prise le 29 octobre 2015, l’écrivain algérien Boualem Sansal pose après avoir reçu, conjointement avec l’auteur français Hedi Kaddour, le Grand Prix du Roman, un prix littéraire décerné par l’Académie française pour un roman individuel, à l’Académie française à Paris. Le 10 novembre 2025, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a exhorté son homologue algérien à gracier l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné en mars à cinq ans de prison pour atteinte à l’unité nationale. La présidence allemande a indiqué qu’il avait demandé au président algérien Abdelmadjid Tebboune d’accorder cette grâce comme « un geste humanitaire » et proposé également « la relocalisation de Sansal en Allemagne et une prise en charge médicale ultérieure dans notre pays ».