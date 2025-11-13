Photo prise le 29 octobre 2015, l’écrivain algérien Boualem Sansal pose après avoir reçu, conjointement avec l’auteur français Hedi Kaddour, le Grand Prix du Roman, un prix littéraire décerné par l’Académie française pour un roman individuel, à l’Académie française à Paris. Le 10 novembre 2025, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a exhorté son homologue algérien à gracier l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné en mars à cinq ans de prison pour atteinte à l’unité nationale. La présidence allemande a indiqué qu’il avait demandé au président algérien Abdelmadjid Tebboune d’accorder cette grâce comme « un geste humanitaire » et proposé également « la relocalisation de Sansal en Allemagne et une prise en charge médicale ultérieure dans notre pays ».
© AFP or licensors
UN BRAS DE FER DISCRET
13 novembre 2025
Libération de Boualem Sansal : le “fruit d’une méthode de respect et de calme”, vraiment ?
La libération de Boualem Sansal n’est pas le fruit des stratégies françaises – ni du silence de l’Élysée, ni des coups de force à la Retailleau, auxquels Sébastien Lecornu a lancé une pique discrète. Elle résulte surtout d’un affaiblissement brutal de l’Algérie sur la scène internationale et de la médiation décisive de l’Allemagne, prise entre diplomatie culturelle et intérêts énergétiques.
9 min de lecture
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
Populaires
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce