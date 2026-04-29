CUBA
29 avril 2026
L’horreur des prisons cubaines
À Cuba, la révolution socialiste a un visage : celui d’Alexander Díaz, squelettique, rongé par le cancer et la torture, après quatre ans de prison pour avoir osé dire non. Derrière son calvaire, 1 250 autres prisonniers politiques croupissent dans l’ombre d’un régime qui nie jusqu’à leur existence. La liberté a un prix à Cuba – et la survie aussi.
5 min de lecture
MOTS-CLESprison , Cuba , pouvoir , corruption , survie
THEMATIQUESInternational
Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.
Populaires
Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.