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CUBA

29 avril 2026

L’horreur des prisons cubaines

À Cuba, la révolution socialiste a un visage : celui d’Alexander Díaz, squelettique, rongé par le cancer et la torture, après quatre ans de prison pour avoir osé dire non. Derrière son calvaire, 1 250 autres prisonniers politiques croupissent dans l’ombre d’un régime qui nie jusqu’à leur existence. La liberté a un prix à Cuba – et la survie aussi.

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MOTS-CLES

prison , Cuba , pouvoir , corruption , survie

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Álvaro Peñas

Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.