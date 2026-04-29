CUBA

29 avril 2026

L’horreur des prisons cubaines

À Cuba, la révolution socialiste a un visage : celui d’Alexander Díaz, squelettique, rongé par le cancer et la torture, après quatre ans de prison pour avoir osé dire non. Derrière son calvaire, 1 250 autres prisonniers politiques croupissent dans l’ombre d’un régime qui nie jusqu’à leur existence. La liberté a un prix à Cuba – et la survie aussi.