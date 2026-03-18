LECON A RETENIR

18 mars 2026

L’hommage des conservateur à Jürgen Habermas

Figure majeure de la philosophie européenne contemporaine, Jürgen Habermas laisse derrière lui une œuvre profondément ancrée dans la vie démocratique. Sa pensée, souvent associée à la gauche intellectuelle, offre pourtant aussi des outils conceptuels précieux pour les conservateurs européens, en les invitant à reformuler leurs idées dans le langage exigeant de la raison publique.