LECON A RETENIR
18 mars 2026
L’hommage des conservateur à Jürgen Habermas
Figure majeure de la philosophie européenne contemporaine, Jürgen Habermas laisse derrière lui une œuvre profondément ancrée dans la vie démocratique. Sa pensée, souvent associée à la gauche intellectuelle, offre pourtant aussi des outils conceptuels précieux pour les conservateurs européens, en les invitant à reformuler leurs idées dans le langage exigeant de la raison publique.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.
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