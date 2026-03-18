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Blurred backgroundLe philosophe allemand Jürgen Habermas, décédé le 14 mars 2026
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LECON A RETENIR

18 mars 2026

L’hommage des conservateur à Jürgen Habermas

Figure majeure de la philosophie européenne contemporaine, Jürgen Habermas laisse derrière lui une œuvre profondément ancrée dans la vie démocratique. Sa pensée, souvent associée à la gauche intellectuelle, offre pourtant aussi des outils conceptuels précieux pour les conservateurs européens, en les invitant à reformuler leurs idées dans le langage exigeant de la raison publique.

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MOTS-CLES

Jurgen Habermas , mort , conservateurs , hommage , europe

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Politique
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Tobias Teuscher

Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.