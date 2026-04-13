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CHOC PETROLIER

13 avril 2026

L’Europe face à un choc énergétique massif et durable : petites prédictions sur ce qui aura changé dans nos vies à la sortie

Si le conflit en Iran venait à durer et les infrastructures pétrolières du Golfe à être durablement atteintes, l'Europe entrerait dans un choc énergétique d'une ampleur comparable à celui de 1973 — mais avec une dette publique sept fois plus élevée et des marges de manœuvre bien plus étroites. De quoi s'attendre à une évolution de nos modes de vies bien plus contrainte que choisie. Décryptage.

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MOTS-CLES

choc pétrolier , mode de vie , europe , Guerre en Iran , dette , ménages , entreprises

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel A. Giménez Roche

Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.

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Philippe Charlez

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.

Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.

Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.

Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.

Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge  

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