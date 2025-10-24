Internationalil y a 3 heures
Dumb and dumber
L’Europe cherche désormais un plan pour enrayer la montée de l’extrême-droite. Mais sans se demander comment elle est devenue sourde aux peuples
Le sommet européen organisé cette semaine entre les chefs d’États européens et la Commission est l'occasion d'un débat sur les moyens d'enrayer la montée des extrême-droites eurosceptiques. Si l'objectif de l'Union de se protéger contre ceux qui souhaitent son démantèlement se comprend, la surdité persistante des instances face aux attentes des peuples surprend d'avantage. Décryptage.