Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Internationalil y a 3 heures
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la Première ministre Giorgia Meloni lors d'une conférence de presse sur l'île italienne de Lampedusa, le 17 septembre 2023
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la Première ministre Giorgia Meloni lors d'une conférence de presse sur l'île italienne de Lampedusa, le 17 septembre 2023 © HANDOUT / ANSA / AFP
Dumb and dumber

L’Europe cherche désormais un plan pour enrayer la montée de l’extrême-droite. Mais sans se demander comment elle est devenue sourde aux peuples

Le sommet européen organisé cette semaine entre les chefs d’États européens et la Commission est l'occasion d'un débat sur les moyens d'enrayer la montée des extrême-droites eurosceptiques. Si l'objectif de l'Union de se protéger contre ceux qui souhaitent son démantèlement se comprend, la surdité persistante des instances face aux attentes des peuples surprend d'avantage. Décryptage.

avec Philippe d'IribarneetRaul Magni Berton
author imagePhilippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

Voir la bio »
author imageRaul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

Voir la bio »

L’Europe cherche désormais un plan pour enrayer la montée de l’extrême-droite. Mais sans se demander comment elle est devenue sourde aux peuples

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Politique