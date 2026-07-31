MAUVAISE APPROCHE

L’Europe célèbre le succès de la Suède dans la lutte contre le tabac tout en le fragilisant

Privilégier des produits alternatifs présentant moins de risques plutôt que d'opter pour des interdictions permettrait de réduire davantage la consommation de cigarettes et la criminalité associée que ne le ferait une accumulation de réglementations bruxelloises en cascade.