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Blurred backgroundDepuis des décennies, la Suède adopte une approche souple à l'égard de nombreux produits contenant de la nicotine, comme le snus traditionnel et sa variante plus récente, les sachets de nicotine, dans l'espoir que leur disponibilité dissuadera les gens de fumer des cigarettes.
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MAUVAISE APPROCHE

31 juillet 2026

L’Europe célèbre le succès de la Suède dans la lutte contre le tabac tout en le fragilisant

Privilégier des produits alternatifs présentant moins de risques plutôt que d'opter pour des interdictions permettrait de réduire davantage la consommation de cigarettes et la criminalité associée que ne le ferait une accumulation de réglementations bruxelloises en cascade.

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MOTS-CLES

Suède , Tabac , taxes , cigarettes , Union européenne

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Nunes Cláudia

Cláudia Nunes est rédactrice pour Young Voices, une agence de talents à but non lucratif. Elle se spécialise dans l'analyse des politiques publiques et la liberté économique.