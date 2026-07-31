MAUVAISE APPROCHE
31 juillet 2026
L’Europe célèbre le succès de la Suède dans la lutte contre le tabac tout en le fragilisant
Privilégier des produits alternatifs présentant moins de risques plutôt que d'opter pour des interdictions permettrait de réduire davantage la consommation de cigarettes et la criminalité associée que ne le ferait une accumulation de réglementations bruxelloises en cascade.
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MOTS-CLESSuède , Tabac , taxes , cigarettes , Union européenne
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Cláudia Nunes est rédactrice pour Young Voices, une agence de talents à but non lucratif. Elle se spécialise dans l'analyse des politiques publiques et la liberté économique.
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Cláudia Nunes est rédactrice pour Young Voices, une agence de talents à but non lucratif. Elle se spécialise dans l'analyse des politiques publiques et la liberté économique.