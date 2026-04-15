SEISME POLITIQUE

15 avril 2026

L’Europe a-t-elle eu la peau de Viktor Orbán ? La part d’asphyxie budgétaire européenne, la part d’erreurs made in Budapest

Après 16 ans au pouvoir, Viktor Orban a été largement battu dimanche en Hongrie. Celui qui a fait de la confrontation entre Bruxelles et Budapest une véritable stratégie a-t-il été tué par l'Union européenne ?