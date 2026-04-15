SEISME POLITIQUE
15 avril 2026
L’Europe a-t-elle eu la peau de Viktor Orbán ? La part d’asphyxie budgétaire européenne, la part d’erreurs made in Budapest
Après 16 ans au pouvoir, Viktor Orban a été largement battu dimanche en Hongrie. Celui qui a fait de la confrontation entre Bruxelles et Budapest une véritable stratégie a-t-il été tué par l'Union européenne ?
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THEMATIQUESEurope
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans.
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