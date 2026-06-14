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14 juin 2026
Confessions II : et si Madonna était la vraie révolutionnaire de l’époque ?
Avec Confessions II, Madonna semble prendre le contre-pied de plusieurs décennies de culture numérique fondée sur la visibilité, l'exposition de soi et la quête d'attention. Derrière l'esthétique pop et le casting de célébrités, le film réhabilite la présence physique, les liens réels et les expériences partagées. Une manière d'interroger une époque hyperconnectée mais confrontée à une crise croissante de la solitude, tout en questionnant les limites de la célébrité et des réseaux sociaux.
14 min de lecture
Michel Bampély est docteur en sociologie de la culture à l'EHESS. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques et les industries culturelles. Après avoir collaboré avec des maisons de disques comme Universal, Sony ou EMI, il dirige actuellement le label Urban Music Tour.
Sa thèse en sociologie, sous la direction de Jean-Louis Fabiani est intitulée "Sociologie des cultures urbaines : de la prise en charge des cultures urbaines par les industries créatives et les pouvoirs publics à leur transmission pédagogique dans l'enseignement supérieur".
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Michel Bampély est docteur en sociologie de la culture à l'EHESS. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques et les industries culturelles. Après avoir collaboré avec des maisons de disques comme Universal, Sony ou EMI, il dirige actuellement le label Urban Music Tour.
Sa thèse en sociologie, sous la direction de Jean-Louis Fabiani est intitulée "Sociologie des cultures urbaines : de la prise en charge des cultures urbaines par les industries créatives et les pouvoirs publics à leur transmission pédagogique dans l'enseignement supérieur".