©
De nombreux responsables politiques dénoncent le « gouvernement des juges » tout en saisissant systématiquement les juridictions lorsqu’ils échouent à convaincre politiquement.
STRATEGIE POLITIQUE
22 janvier 2026
L’étrange masochisme de responsables politiques dénonçant le gouvernement des juges… tout en y recourant sans cesse
Les eurodéputés ont voté, ce 21 janvier en plénière, en faveur d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de vérifier la compatibilité de l’accord UE-Mercosur avec les traités européens. Ce vote, obtenu à 10 voix près, est vécu comme une victoire pour les agriculteurs mobilisés à Strasbourg.
4 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
Populaires
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).