STRATEGIE POLITIQUE

22 janvier 2026

L’étrange masochisme de responsables politiques dénonçant le gouvernement des juges… tout en y recourant sans cesse

Les eurodéputés ont voté, ce 21 janvier en plénière, en faveur d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de vérifier la compatibilité de l’accord UE-Mercosur avec les traités européens. Ce vote, obtenu à 10 voix près, est vécu comme une victoire pour les agriculteurs mobilisés à Strasbourg.