POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundDe nombreux responsables politiques dénoncent le « gouvernement des juges » tout en saisissant systématiquement les juridictions lorsqu’ils échouent à convaincre politiquement.

©

De nombreux responsables politiques dénoncent le « gouvernement des juges » tout en saisissant systématiquement les juridictions lorsqu’ils échouent à convaincre politiquement.

STRATEGIE POLITIQUE

22 janvier 2026

L’étrange masochisme de responsables politiques dénonçant le gouvernement des juges… tout en y recourant sans cesse

Les eurodéputés ont voté, ce 21 janvier en plénière, en faveur d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de vérifier la compatibilité de l’accord UE-Mercosur avec les traités européens. Ce vote, obtenu à 10 voix près, est vécu comme une victoire pour les agriculteurs mobilisés à Strasbourg.

Photo of Bertrand Saint-Germain
Bertrand Saint-Germain Go to Bertrand Saint-Germain page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

gouvernement des juges , mercosur , démocratie , débat démocratique , débat parlementaire

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Saint-Germain image
Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).


Populaires

1Dans la tête de Donald Trump : les Européens comprennent-ils vraiment à qui ils ont affaire ?
2Trump vs élites globales : avantage à…
3Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
4Prendre de l’Ozempic ou autres GLP-1 vaut-il la peine alors que les données médicales indiquent d’importantes reprises de poids post-traitement ?
5Bras de fer transatlantique : le Sisu finlandais dont devrait s’inspirer la France
6Comment le roman 1984 de George Orwell a prédit les bouleversements mondiaux qui se produisent aujourd'hui
7Lapsus en série de Trump à Davos, « jokes » de l‘ambassadeur US à Reykjavík : après le Groenland, l’Islande ?