DRAPEAU ORANGE

L’été en pente raide de Donald Trump

Cinq mois après le déclenchement de la guerre contre l'Iran et alors que la situation est dans l'impasse, Donald Trump affiche un solde d'approbation historiquement bas, à −20,6 points selon Silver Bulletin, tandis que l'inflation américaine grimpe à 4,2%, la plus élevée du G7. Ce décrochage touche désormais les indépendants et une partie de sa propre base. Faut-il y voir un vrai affaiblissement politique, ou une lecture trop rapide des chiffres ?