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Donald Trump s'adresse aux journalistes après avoir signé un décret présidentiel.
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DRAPEAU ORANGE

11 août 2026

L’été en pente raide de Donald Trump

Cinq mois après le déclenchement de la guerre contre l'Iran et alors que la situation est dans l'impasse, Donald Trump affiche un solde d'approbation historiquement bas, à −20,6 points selon Silver Bulletin, tandis que l'inflation américaine grimpe à 4,2%, la plus élevée du G7. Ce décrochage touche désormais les indépendants et une partie de sa propre base. Faut-il y voir un vrai affaiblissement politique, ou une lecture trop rapide des chiffres ?

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MOTS-CLES

Donald Trump , États-Unis , Moyen-Orient , guerre , conflit , Budget , Russie , Chine , Fed , croissance , Guerre en Iran , midterms , élections de mi-mandat , Démocrates , Républicains , économie

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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