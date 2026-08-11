DRAPEAU ORANGE
11 août 2026
L’été en pente raide de Donald Trump
Cinq mois après le déclenchement de la guerre contre l'Iran et alors que la situation est dans l'impasse, Donald Trump affiche un solde d'approbation historiquement bas, à −20,6 points selon Silver Bulletin, tandis que l'inflation américaine grimpe à 4,2%, la plus élevée du G7. Ce décrochage touche désormais les indépendants et une partie de sa propre base. Faut-il y voir un vrai affaiblissement politique, ou une lecture trop rapide des chiffres ?
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Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
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Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.