CONTRE-POUVOIR DEFAILLANT

28 avril 2026

L’Etat de droit n’empêche pas l’action publique, la famille politique qui l’a investi à son profit, si. Et voilà comment

"Accuser l'État de droit d'entraver l'action publique, c'est se tromper d'adversaire" : c'est le message d'adieu de Didier Tabuteau, qui quitte la tête du Conseil d'État. Sauf que derrière la formule noble se cache une réalité moins flatteuse : ce n'est pas l'État de droit en lui-même qui pose problème, c'est l'homogénéité idéologique des corps qui l'incarnent, la concentration des nominations entre les mains d'une même oligarchie sociale et intellectuelle, et le pouvoir d'interprétation considérable que des juges non élus exercent sur des lois votées démocratiquement. Un débat qui n'est plus seulement juridique — il est profondément politique.