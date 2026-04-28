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La Jeune Garde a saisi le Conseil d'Etat d’un recours contre le décret de dissolution qui la vise.
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CONTRE-POUVOIR DEFAILLANT

28 avril 2026

L’Etat de droit n’empêche pas l’action publique, la famille politique qui l’a investi à son profit, si. Et voilà comment

"Accuser l'État de droit d'entraver l'action publique, c'est se tromper d'adversaire" : c'est le message d'adieu de Didier Tabuteau, qui quitte la tête du Conseil d'État. Sauf que derrière la formule noble se cache une réalité moins flatteuse : ce n'est pas l'État de droit en lui-même qui pose problème, c'est l'homogénéité idéologique des corps qui l'incarnent, la concentration des nominations entre les mains d'une même oligarchie sociale et intellectuelle, et le pouvoir d'interprétation considérable que des juges non élus exercent sur des lois votées démocratiquement. Un débat qui n'est plus seulement juridique — il est profondément politique.

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MOTS-CLES

Etat de droit , Conseil d'Etat , Didier Tabuteau , grands corps , ENA , homogénéité idéologique , gouvernement des juges , démocratie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).


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Pierre Steinmetz

Haut fonctionnaire français. Il a notamment été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2002-2003 et membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013.

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