Inhalateur (image d'illustration).
© DAVID MCNEW / Getty Images via AFP
CORRELATION INEXPLIQUEE
7 novembre 2025
Les victimes d’abus conjugaux et intrafamiliaux ont des crises d’asthme plus sérieuses sans que les chercheurs ne sachent pourquoi
L’asthme est une maladie chronique courante, grave et difficile à traiter. Aux États-Unis, une personne sur sept est diagnostiquée asthmatique, et ce chiffre ne cesse d’augmenter.
4 min de lecture
MOTS-CLESSanté , science , asthme , Femmes , victimes , Violences conjugales , violences intrafamiliales , inflammation , stress
THEMATIQUESSanté
Anne P. DePrince est professeur de psychologie à l'Université de Denver.
Le Dr Eileen Wang, MD, MPH, est allergologue et immunologue au National Jewish Health. Elle travaille au sein du service d'allergie et d'immunologie clinique.
