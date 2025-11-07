CORRELATION INEXPLIQUEE

7 novembre 2025

Les victimes d’abus conjugaux et intrafamiliaux ont des crises d’asthme plus sérieuses sans que les chercheurs ne sachent pourquoi

L’asthme est une maladie chronique courante, grave et difficile à traiter. Aux États-Unis, une personne sur sept est diagnostiquée asthmatique, et ce chiffre ne cesse d’augmenter.