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27 août 2026
Les véritables raisons pour lesquelles vous procrastinez et comment y remédier
Face à une tâche ou à un projet, vous dites-vous sans cesse que vous vous y mettrez « demain », « bientôt » ou « après avoir regardé encore quelques vidéos » ?
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THEMATIQUESSciences
Les recherches d'Itamar Shatz portent sur les sciences sociales, les humanités numériques, la science des données et leurs intersections ; il y explore notamment comment générer de nouvelles connaissances à partir de données linguistiques à grande échelle et comment remédier aux biais cognitifs qui entravent les analyses scientifiques.
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Les recherches d'Itamar Shatz portent sur les sciences sociales, les humanités numériques, la science des données et leurs intersections ; il y explore notamment comment générer de nouvelles connaissances à partir de données linguistiques à grande échelle et comment remédier aux biais cognitifs qui entravent les analyses scientifiques.