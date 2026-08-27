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Pour l’essentiel, notre cerveau est programmé pour privilégier ce qui nous procure un bien-être immédiat au détriment de ce qui serait bénéfique à long terme ou dans une perspective globale.
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A LIRE

27 août 2026

Les véritables raisons pour lesquelles vous procrastinez et comment y remédier

Face à une tâche ou à un projet, vous dites-vous sans cesse que vous vous y mettrez « demain », « bientôt » ou « après avoir regardé encore quelques vidéos » ?

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MOTS-CLES

procrastination , motivation , examens , revenus , sommeil , cerveau

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Itamar Shatz

Les recherches d'Itamar Shatz portent sur les sciences sociales, les humanités numériques, la science des données et leurs intersections ; il y explore notamment comment générer de nouvelles connaissances à partir de données linguistiques à grande échelle et comment remédier aux biais cognitifs qui entravent les analyses scientifiques.