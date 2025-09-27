Impasse politique

Les trois raisons pour lesquelles le gouvernement Lecornu, c’est déjà fini

Avec un RN prêt à faire tomber son gouvernement, un PS hostile, et des Français qui réclament des profils issus des Républicains tout en rejetant massivement les figures disponibles, Sébastien Lecornu commence son mandat dans la tourmente. Sans majorité claire, sans capital de confiance et face à des institutions souvent perçues comme bloquantes, le nouveau Premier ministre se retrouve piégé entre attentes irréalistes, scepticisme des électeurs et stratégies d’opposition. Un contexte où gouverner paraît moins relever d’un projet que d’une survie politique au jour le jour.