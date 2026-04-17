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Blurred backgroundCette image de la NASA obtenue le 6 novembre 2014 montre une région active du soleil alors qu'elle émettait une éruption solaire de niveau moyen, culminant à 4 h 47 HNE le 5 novembre 2014.
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MAG

17 avril 2026

Les tempêtes solaires pourraient influencer les tremblements de terre et voilà comment

Alors que la prévision de séismes reste une science largement imparfaite, une étude japonaise propose une hypothèse originale : les ruptures de plaques tectoniques pourraient être influencées par... les éruptions massives produites par notre étoile, le Soleil. Décryptage.

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MOTS-CLES

science , soleil , éruption solaire , séismes , plaques tectoniques

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 