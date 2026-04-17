MAG
17 avril 2026
Les tempêtes solaires pourraient influencer les tremblements de terre et voilà comment
Alors que la prévision de séismes reste une science largement imparfaite, une étude japonaise propose une hypothèse originale : les ruptures de plaques tectoniques pourraient être influencées par... les éruptions massives produites par notre étoile, le Soleil. Décryptage.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.