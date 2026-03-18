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Des piétons passent devant un panneau avec les affiches de campagne des candidats à la mairie de Toulouse pour les prochaines élections municipales, le 10 mars 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

18 mars 2026

Les syndicats patronaux s’inquiètent de l’impact des municipales sur l’économie locale

Les mouvements patronaux considèrent que les élections municipales vont accroître encore davantage le fossé qui existe entre les politiques et la société civile. La multiplication des fusions entre les courants et certaines formations de gauche pour conserver des postes pose une grave question de morale en politique, et surtout de loyauté dans le fonctionnement démocratique.

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MOTS-CLES

business , municipales 2026 , patronat , gauche , Economie , local , décisions

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.