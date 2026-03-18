ATLANTICO BUSINESS
18 mars 2026
Les syndicats patronaux s’inquiètent de l’impact des municipales sur l’économie locale
Les mouvements patronaux considèrent que les élections municipales vont accroître encore davantage le fossé qui existe entre les politiques et la société civile. La multiplication des fusions entre les courants et certaines formations de gauche pour conserver des postes pose une grave question de morale en politique, et surtout de loyauté dans le fonctionnement démocratique.
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THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.