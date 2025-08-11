Détox, mirage estival

Les régimes mono aliments sont-ils efficaces, inutiles ou dangereux ?

De l’ananas au riz, ces régimes ultra restrictifs promettent une détox et une silhouette rapide mais entraînent surtout perte d’eau et de masse musculaire, effet rebond et carences. Popularisées par les réseaux et les célébrités, elles peuvent aussi fragiliser la santé mentale et le rapport à l’alimentation. Aucune preuve solide de bénéfice durable: pour un poids sain, mieux vaut une alimentation variée et équilibrée, du mouvement régulier et des habitudes de vie stables.