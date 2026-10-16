EMPREINTES
16 octobre 2026
Les premiers humains d’Amérique ont dû affronter un chaos climatique, selon de nouvelles recherches
Il y a près de 23 000 ans, des humains fréquentaient déjà le site de White Sands, au Nouveau-Mexique, en plein cœur de la dernière période glaciaire. De nouvelles recherches révèlent qu’ils ont évolué dans un environnement soumis à des changements climatiques rapides, entre réchauffement, sécheresses et retrait d’un ancien lac. Mais les empreintes fossilisées racontent aussi une autre histoire : celle des traces que les conditions géologiques permettent, ou non, de préserver.
5 min de lecture
Sally Christine Reynolds travaille dans différents domaines : elle est principalement connu pour ses travaux sur les habitats des hominines et la faune mammalienne qui coexistait avec eux. Elle participe également aux recherches paléoenvironnementales et ichnologiques menées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique.
Populaires
Sally Christine Reynolds travaille dans différents domaines : elle est principalement connu pour ses travaux sur les habitats des hominines et la faune mammalienne qui coexistait avec eux. Elle participe également aux recherches paléoenvironnementales et ichnologiques menées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique.