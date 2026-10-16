EMPREINTES

Les premiers humains d’Amérique ont dû affronter un chaos climatique, selon de nouvelles recherches

Il y a près de 23 000 ans, des humains fréquentaient déjà le site de White Sands, au Nouveau-Mexique, en plein cœur de la dernière période glaciaire. De nouvelles recherches révèlent qu’ils ont évolué dans un environnement soumis à des changements climatiques rapides, entre réchauffement, sécheresses et retrait d’un ancien lac. Mais les empreintes fossilisées racontent aussi une autre histoire : celle des traces que les conditions géologiques permettent, ou non, de préserver.