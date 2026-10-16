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Cette image non datée montre des empreintes fossilisées au Nouveau-Mexique.
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EMPREINTES

16 octobre 2026

Les premiers humains d’Amérique ont dû affronter un chaos climatique, selon de nouvelles recherches

Il y a près de 23 000 ans, des humains fréquentaient déjà le site de White Sands, au Nouveau-Mexique, en plein cœur de la dernière période glaciaire. De nouvelles recherches révèlent qu’ils ont évolué dans un environnement soumis à des changements climatiques rapides, entre réchauffement, sécheresses et retrait d’un ancien lac. Mais les empreintes fossilisées racontent aussi une autre histoire : celle des traces que les conditions géologiques permettent, ou non, de préserver.

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MOTS-CLES

histoire , empreintes , Le premier homme , Amérique du Nord , États-Unis , science , héritage , archéologue , Archéologie , experts

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Matthew Robert Bennett
Professeur de sciences environnementales et géographiques à l'université de Bournemouth
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Sally Christine Reynolds

Sally Christine Reynolds travaille dans différents domaines : elle est principalement connu pour ses travaux sur les habitats des hominines et la faune mammalienne qui coexistait avec eux. Elle participe également aux recherches paléoenvironnementales et ichnologiques menées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique.

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