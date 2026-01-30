©
Alzheimer (illustration)
30 janvier 2026
Les personnes qui survivent à un cancer sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être la raison
Des travaux récents chez la souris suggèrent que certaines tumeurs enverraient au cerveau des signaux capables de freiner l’accumulation des protéines toxiques impliquées dans la démence, ouvrant une piste de recherche aussi surprenante que prometteuse.
