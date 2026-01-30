POLITIQUE
SURVIVANTS

30 janvier 2026

Les personnes qui survivent à un cancer sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être la raison

Des travaux récents chez la souris suggèrent que certaines tumeurs enverraient au cerveau des signaux capables de freiner l’accumulation des protéines toxiques impliquées dans la démence, ouvrant une piste de recherche aussi surprenante que prometteuse.

MOTS-CLES

Santé , Maladie d'Alzheimer , cancers , tumeurs , résistance , protéines , traitement , recherche

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Justin Stebbing image
Justin Stebbing

Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.

