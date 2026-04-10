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Vue des produits à base de peptides de collagène de Vital Proteins lors du lancement de la boutique éphémère « Feed Your Beauty » de Vital Proteins à Soho, New York, le 5 septembre 2018.
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LUTTE CONTRE LE VIEILLISSEMENT

10 avril 2026

Les peptides sont-ils vraiment l’arme anti-vieillissement qu’imaginent stars et influenceurs ?

Les peptides sont souvent présentés comme capables de ralentir ou même d’inverser le vieillissement, mais la majorité des composés populaires sur le marché sont peu ou pas testés chez l’homme.

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MOTS-CLES

vieillissement , peptides , Santé , maladies , influenceurs , hormones

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

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