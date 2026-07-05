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Symbole de liberté vestimentaire aujourd'hui largement adopté, le bikini a pourtant longtemps suscité la méfiance, voire la censure.
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THE WORLD IN MAPS

5 juillet 2026

Les pays où les bikinis ont déjà été interdits

Symbole de liberté vestimentaire aujourd'hui largement adopté, le bikini a pourtant longtemps suscité la méfiance, voire la censure. Des États-Unis au Brésil, son apparition a déclenché de vives polémiques autour de la morale, de la décence et de la place des femmes dans l'espace public, avant de s'imposer progressivement comme un incontournable des plages.

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mode , plage , bikini , maillot de bain , Femmes , interdiction , censure , corps des femmes , Brésil , États-Unis , Amérique du Nord , Amérique du Sud , Amérique Latine

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