THE WORLD IN MAPS
5 juillet 2026
Les pays où les bikinis ont déjà été interdits
Symbole de liberté vestimentaire aujourd'hui largement adopté, le bikini a pourtant longtemps suscité la méfiance, voire la censure. Des États-Unis au Brésil, son apparition a déclenché de vives polémiques autour de la morale, de la décence et de la place des femmes dans l'espace public, avant de s'imposer progressivement comme un incontournable des plages.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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